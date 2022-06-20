Промоутер рассказал, какую тактику должен применить Джошуа для победы над Усиком 20 июня, 17:02 Цей матеріал також доступний українською Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от повторного боя в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

Хирн, представляющий интересы Джошуа, отметил, что ожидает хорошего поединка, а его клиент покажет совершенно другой бокс, чем в первом бою.

Промоутер считает, что для успеха Джошуа должен действовать взвешенно и использовать свои преимущества – скорость и мощность.

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"Энтони нужно оставить вмятины в теле Усика, который не сможет сдерживать постоянное давление. Первая половина боя будет очень важной. Джошуа должен выйти и сразу же нанести тяжелые удары, чтобы замедлить Александра и выбить из ритма", - сказал Хирн.

Накануне официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

Ранее Эдди Хирн заявил, что в ответном поединке Джошуа побьет Усика, причем одержит победу досрочно — за шесть раундов.

В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.



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