Промоутер рассказал, какую тактику должен применить Джошуа для победы над Усиком
Реванш Усик — Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Промоутер Эдди Хирн поделился ожиданиями от повторного боя в супертяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
Хирн, представляющий интересы Джошуа, отметил, что ожидает хорошего поединка, а его клиент покажет совершенно другой бокс, чем в первом бою.
Промоутер считает, что для успеха Джошуа должен действовать взвешенно и использовать свои преимущества – скорость и мощность.
"Энтони нужно оставить вмятины в теле Усика, который не сможет сдерживать постоянное давление. Первая половина боя будет очень важной. Джошуа должен выйти и сразу же нанести тяжелые удары, чтобы замедлить Александра и выбить из ритма", - сказал Хирн.
Накануне официально стало известно, что реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
Ранее Эдди Хирн заявил, что в ответном поединке Джошуа побьет Усика, причем одержит победу досрочно — за шесть раундов.
В первом поединке Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.
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