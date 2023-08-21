«Если сейчас упаду — все, финал». Усик признался, что едва не проиграл в реванше с Джошуа 21 августа, 15:24 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик, который 26 августа проведет бой против Даниэля Дюбуа, вспомнил свой второй поединок против Энтони Джошуа, в котором украинец победил раздельным решением судей.

Украинский боксер признался, что самый тяжелый период поединка для него наступил в 9 раунде, однако мысли об украинских военных и молитвы помогли ему собраться с силами, сообщает USYK17.

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«В тот момент я подумал, что если сейчас упаду — все, финал, то эта эмоция, о которой меня просили пацаны в госпитале, не будет выполнена. Многие из них тоже эмоционально могут упасть. Я сам себе сказал, что нужно отвечать. Им там намного тяжелее, чем мне в ринге. Мне прилетает в перчатки, а туда, в окоп, прилетает снаряд, который просто забирает жизнь

Я закрыл глаза и просто сперва прочитал Отче наш, Символ веры. И уже начал читать 90-й псалом, но довел его уже в ринге.

10-й и 11-й раунд — это какой-то Феникс сгорел и возродился. Я победил себя, победил всех тех, кто хотел, чтобы я сдался, чтобы сказал: «Хватит, тяжело. Ну, не получилось. Я все хотел сделать, но у меня не получилось». Значит, не все. Здесь я победил не только себя, но и этих: «Упадет сейчас». Не упал. Хотя я о них вообще не думал. Больше всего на тот момент я думал о том, что через два-три дня я увижу своих детей"", — сказал Усик.

Ранее Усик поразил фанатов мощной формой перед боем с Дюбуа.