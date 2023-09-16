«Сам себе хозяин»: названа главная проблема организации боя Фьюри — Усик

16 сентября, 22:13
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Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Тайсон Фьюри (Фото:Тайсон Фьюри через Twitter)

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Александром Усиком.

Специалист признался, что хочет организовать бой британца и украинца, однако проблема в том, что «Цыганский король» сам решает, что хочет делать в будущем.

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«Лично мне хотелось бы, чтобы Фьюри объединил титулы.

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Но Тайсон — сам себе хозяин. Он сам решает, что хочет делать", — приводит слова Уоррена talkSport.

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Ранее сообщалось, что промоутер назвал даты, когда Усик и Фьюри могут провести бой.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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