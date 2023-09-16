«Позволит захватить власть другим»: промоутер сообщил, когда Усик и Фьюри проведут бой 16 сентября, 16:55 Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Глава Top Rank Боб Арум высказался о проведении боя между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21−0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33−0−1, 24 KO).

Специалист считает, что команда украинца легко согласится на поединок, который можно организовать в первые месяца 2024 года или в декабре.

«Этот бой будет несложно организовать. Я знаю команду Усика, они хорошие люди. Его менеджер и промоутер — отличные люди. Сам Усик — ошеломляющий парень. Я думаю, что он хочет этого сражения. Думаю, что этот поединок состоится, и надеюсь, это произойдет как можно быстрее.

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Вероятно, они подерутся в начале следующего года, но бой также может состояться в декабре. Я хотел бы увидеть поединок Фьюри против Усика.

Я думаю, что как только Тайсон подерется с Александром и победит его, то после этого он совершит круг почета, проведет, возможно, еще два боя, а затем позволит захватить власть молодым ребятам", — приводит слова Арума Sky Sports.

Ранее Тайсон Фьюри честно признался, почему не хочет драться с Усиком.