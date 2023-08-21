«Мне он нужен». Усик назвал причину для проведения боя с Фьюри 21 августа, 16:10 Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20−0, 13 КО) заявил, что хочет провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33−0−1, 24 KO).

Украинский боксер нацелен стать абсолютным чемпионом дивизиона, а четвертый пояс находится у «Цыганского короля».

«Мне нужен поединок с Фьюри. У него есть пояс WBC. Если взять мои три и его один — вместе это четыре. И это абсолют в хевивейте. Мне нужен поединок с ним и возможность стать абсолютным чемпионом мира.

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Я думаю, что ему тоже нужна эта возможность, но он не сильно как-то горит этим желанием. Меня интересует спортивная историческая составляющая этого. Понятно, что в этом присутствует и финансовая составляющая, потому что это профессиональный спорт, это шоу. Но для меня это спорт, спортивные достижения, в которые я иду.

1 апреля был 21 год, как я в боксе вообще. В 15 лет я пошел на бокс, и 1 апреля был 21 год, как я в боксе. Я пошутил, пошел на бокс, и эта шутка длится уже 21 год. Такая себе, если честно, шутеечка", — сказал Усик в фильме «Усик — Джошуа. Мистецтво боксу».

Напомним, Усик поразил фанатов мощной формой перед боем с Дюбуа.

Ранее сообщалось, что украинец признался, что едва не проиграл в реванше с Джошуа.