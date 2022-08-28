Усик — Фьюри. Журналист назвал наиболее вероятные даты супербоя за абсолютного чемпиона мира 28 августа, 21:43 Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может пройти 11 или 18 февраля, сообщил в Twitter журналист Майкл Бенсон.



Так, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что вероятность проведения поединка в декабре очень мала.

По его словам, вероятнее всего, противостояние между украинцем и британцем состоится в середине февраля 2023 года.

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Также Арум сказал, что приоритетным местом проведения боя является Ближний Восток, но не обязательно это будут Саудовская Аравия, Катар или ОАЭ.

В ночь с 20 на 21 августа Усик в реванше победил раздельным решением судей соотечественника Фьюри Энтони Джошуа. После боя Александр призвал Тайсона вернуться в ринг и встретиться с ним.

Позже Фьюри отреагировал на призыв украинца, заявив, чтобы ему дали за бой много денег. После этого британец потребовал за поединок против украинца полмиллиарда.

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