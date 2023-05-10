«Большой боец победит маленького». Легендарный Ленокс Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри 10 мая, 21:25 Ленокс Льюис считает, что Фьюри может победить Усика (Фото:Ленокс Льюис via Instagram)

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Ленокс Льюис спрогнозировал победителя в возможном бою между украинским чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком и британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

Льюис отметил, что до Усика не следует недооценивать, поскольку украинец еще не проиграл ни одного боя, сообщает Boxing Social.

Впрочем, британец считает фаворитом в потенциальном поединке Фьюри.

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«Усик встретится с другим замечательным боксером, который может боксировать, как в левосторонней стойке, так и в правосторонней и очень хорошо двигается. Усик тоже отлично двигается, но я всегда говорю, что хороший боец всегда победит хорошего маленького бойца», — сказал Льюис.

Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.

Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.



Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.