«Большой боец победит маленького». Легендарный Ленокс Льюис сделал прогноз на потенциальный бой Усика с Фьюри
Ленокс Льюис считает, что Фьюри может победить Усика (Фото:Ленокс Льюис via Instagram)
Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Ленокс Льюис спрогнозировал победителя в возможном бою между украинским чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком и британским обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
Льюис отметил, что до Усика не следует недооценивать, поскольку украинец еще не проиграл ни одного боя, сообщает Boxing Social.
Впрочем, британец считает фаворитом в потенциальном поединке Фьюри.
«Усик встретится с другим замечательным боксером, который может боксировать, как в левосторонней стойке, так и в правосторонней и очень хорошо двигается. Усик тоже отлично двигается, но я всегда говорю, что хороший боец всегда победит хорошего маленького бойца», — сказал Льюис.
Усик и Фьюри должны были провести бой в апреле, однако поединок сорвался.
Промоутер Александр Красюк заявил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий, при том, что украинец готов был разделить гонорар 30 на 70 в пользу британца.
Впоследствии появилась информация, что Усик и Фьюри могут пересечься на боксерском супертурнире в Саудовской Аравии, который находится на стадии организации.