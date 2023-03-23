Из-за отмены боя Усик — Фьюри сорвался поединок еще одного украинского боксера 23 марта, 19:43 Беринчик не проиграл ни одного боя в профессионалах (Фото:Денис Беринчик via Instagram)

Из-за отмены боя между украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула британцем Тайсоном Фьюри сорвался поединок украинского легковеса Дениса Беринчика.

Беринчик должен был выйти в ринг в андеркарде поединка Усика и Фьюри, но после его отмены бой Дениса также пришлось отложить, сообщает Tribuna.com.

«Мы тоже от этого несколько пострадали, мы должны были боксировать в андеркарде Усик – Фьюри, поэтому ждем другую дату.

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Будем просто еще больше времени тренироваться и станем лучше. Будет время для работы над ошибками", - сказал тренер боксера Егор Голуб.

Накануне промоутер Усика Александр Красюк заявил, что переговоры о бое Усика с Фьюри завершены, а поединок отменен.

Красюк добавил, что Фьюри для подписания контракта на бой с Усиком ставил слишком много неприемлемых условий.

На фоне срыва боя между Усиком и Фьюри желание провести поединок против украинца выразили в команде Деонтея Уайлдера.

