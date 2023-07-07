«Будет полный перед»: скандальный грузинский боксер назвал Усика лучшим боксером современности 7 июля, 09:50 Александр Усик (Фото:Александр Усик\Instagram)

Бывший временный чемпион WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе поделился мнением о чемпионе WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александре Усике (20−0, 13 КО).

По словам грузина, украинский чемпион является лучшим боксером вне зависимости от весовой категории прямо сейчас.

«Александр Усик. Он еще не проигрывал. Не будет проигрывать, я вам обещаю. Будет полный вперед. Здесь со мной несколько тяжей. Они сожалеют, что они на одну категорию ниже Александра. Я говорю: „Ничего брат, потерпи. Все будет нормально“. Тренируйся, говорю, побольше».

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Хурцидзе считает, что украинец превосходит топового мексиканца Сауля Альвареса.

«Знаете что? Канело уже проигрывал. Он проиграл еще школе бокса Мейвезера. Мы это помним. Они не дали ему драться. Канело ничего не смог сделать с Мейвезером, потому что Флойд хороший боксер.

Он выглядел с ним как новичок, не смог даже найти его на ринге, ничего не смог. Если сейчас будем обсуждать Канело и Усика, то школа бокса у Александра больше, чем у Канело", — сказал Хурцидзе в интервью СТУДИЯ БОКСА ВИКТОРА ЯЛЫМОВА.

Напомним, в 2017 году Хурцидзе был осужден в США за участие в организованной преступной группировке выходцев из Грузии и РФ. Боксера приговорили к десяти годам лишения свободы, однако Автандил подал апелляцию и добился досрочного освобождения в 2023 году.

Ранее сообщалось, что украинец отреагировал на объявление боя со звездным британцем.