Непобежденный американец назвал боксера, который победит Усика 5 июля, 16:10 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон заявил, что проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон сможет победить действующего обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Американский боксер считает, что его соотечественник сумеет одолеть звездного украинского чемпиона.

«Для меня Андерсон как брат. Так что в конечном итоге я не чувствую к нему ничего, кроме любви. Какой бы ни была ситуация, я всегда буду рядом.

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С кем я хочу увидеть его дальше? С Усиком. Я хочу посмотреть, как он дерется с Усиком. Это бой, который я бы хотел посмотреть, чтобы понаблюдать за навыками.

Я думаю, что Усик — отличный боец. Джаред же похож на пса. Поэтому будет интересно посмотреть на противостояние боксера против пса. Я думаю, что Джаред возьмет верх", — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу Thaboxingvoice.

Напомним, Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику во время его подготовки к бою с Дюбуа.

Ранее промоутер предсказал, с кем Усик подерется в конце года вместо Фьюри.