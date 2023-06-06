«Ему вообще нет разницы»: Усик отказался боксировать со звездным американцем 6 июня, 19:38 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что не хочет драться с Деонтеем Уайлдером.

Украинский чемпион подтвердил, что намерен выйти в ринг с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

«Уайлдер однозначно, сто процентов не боится. Он хочет боксировать. Мне кажется, ему вообще нет разницы, с кем боксировать, но у него нет пояса. Титул WBC только у Тайсона Фьюри. Так что мне нужен поединок с ним», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу ringpolska.

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Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Александра оценил шансы украинца в бою с Фьюри.

Напомним, что Усик пообещал устроить величайший бой в истории.