«О моем пути, характере и жизни». Кум пишет Усику автобиографическую книгу 4 апреля, 12:34 Книга Усика должна появиться осенью (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, у которого ранее сорвался бой с британцем Тайсоном Фьюри, анонсировал автобиографическую книгу.

Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Киевский торт.

По словам Усика, писать книгу ему помогает кум, а ее выход запланирован на осень этого года.

Боксер добавил, что она должна была выйти раньше, но планы изменило полномасштабное вторжение России в Украину.

Видео дня

«Формат книги таков, что это говорит о моем пути, моем характере и жизни. Как я отношусь ко всему происходящему, как преодолеваю трудности. Как смотрю на ситуацию, когда есть жизненные сложности. Какой-то человек скажет: „Все пропало“. Нет, ничего не пропало. Надо просто сесть и посмотреть на это с другой стороны. Просто нужно обдумать ситуацию, как из этого исходить», — сказал Усик.

Ранее сообщалось, что после срыва боя с Тайсоном Фьюри Усик, вероятно, проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа.