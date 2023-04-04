«О моем пути, характере и жизни». Кум пишет Усику автобиографическую книгу
Книга Усика должна появиться осенью (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик, у которого ранее сорвался бой с британцем Тайсоном Фьюри, анонсировал автобиографическую книгу.
Об этом Усик рассказал в интервью YouTube-каналу Киевский торт.
По словам Усика, писать книгу ему помогает кум, а ее выход запланирован на осень этого года.
Боксер добавил, что она должна была выйти раньше, но планы изменило полномасштабное вторжение России в Украину.
«Формат книги таков, что это говорит о моем пути, моем характере и жизни. Как я отношусь ко всему происходящему, как преодолеваю трудности. Как смотрю на ситуацию, когда есть жизненные сложности. Какой-то человек скажет: „Все пропало“. Нет, ничего не пропало. Надо просто сесть и посмотреть на это с другой стороны. Просто нужно обдумать ситуацию, как из этого исходить», — сказал Усик.
Ранее сообщалось, что после срыва боя с Тайсоном Фьюри Усик, вероятно, проведет поединок против британца Даниэля Дюбуа.