Джошуа проиграл Усику финальную битву взглядов — видео

19 августа, 16:55
Джошуа первым отвел взгляд (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Джошуа первым отвел взгляд (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели финальную битву взглядов перед реваншем, который состоится уже завтра, 20 августа.

Боксеры довольно серьезно отнеслись к делу, и никто не хотел отводить взгляд.

Читайте также:
Бой Усик — Джошуа. Что нужно знать про реванш боксеров

Было видно, что промоутер Джошуа Эдди Хирн хотел повлиять на ситуацию, однако боксеры не реагировали на его намеки.

Видео дня

В итоге битва взглядов продолжалась почти две минуты и завершилась после того, как Джошуа не выдержал взгляда Усика и сдался.

Читайте также:
Усик пригласил украинских военных на свой поединок с Джошуа

Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 в городе Джидда (Саудовская Аравия).

Ранее сообщалось, что Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания — украинец оказался на почти 10 кг легче британца.

Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Бокс Александр Усик Энтони Джошуа

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X