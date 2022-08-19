Джошуа проиграл Усику финальную битву взглядов — видео
Джошуа первым отвел взгляд (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)
Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа провели финальную битву взглядов перед реваншем, который состоится уже завтра, 20 августа.
Боксеры довольно серьезно отнеслись к делу, и никто не хотел отводить взгляд.
Было видно, что промоутер Джошуа Эдди Хирн хотел повлиять на ситуацию, однако боксеры не реагировали на его намеки.
В итоге битва взглядов продолжалась почти две минуты и завершилась после того, как Джошуа не выдержал взгляда Усика и сдался.
Реванш между Усиком и Джошуа состоится 20 августа 2022 в городе Джидда (Саудовская Аравия).
Ранее сообщалось, что Усик и Джошуа прошли церемонию взвешивания — украинец оказался на почти 10 кг легче британца.
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