Бой Усик — Джошуа. Что нужно знать про реванш боксеров

19 августа, 11:30
Общий гонорар за поединок составит 80 млн долларов (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Общий гонорар за поединок составит 80 млн долларов (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Уже в субботу, 20 августа, украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в реванше встретится с британцем Энтони Джошуа. НВ рассказывает все, что нужно знать о главном поединке года в королевском дивизионе.

Место и время начала боя

Изначально для проведения реванша рассматривались два варианта — Ближний Восток и Великобритания. В итоге, предложение шейхов из Саудовской Аравии оказалось настолько привлекательным, что выбор был сделан в пользу города Джидда.

Видео дня

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Сам вечер бокса начнется в 20:00 по киевскому времени. В андеркарте главного события состоится семь поединков. Внимание среди них привлекают противостояние украинца Даниэля Лапина со словаком Йозефом Юрко и битва непобежденных супертяжеловесов — китайца Чжан Чжилэя против хорвата Филипа Хрговича.

Непосредственно Усик и Джошуа в ринг выйдут ориентировочно в 00:00 по киевскому времени. На кону в бою будут стоять не только титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO, которыми владеет украинец, но и пояс по версии The Ring, который вакантным оставил британец Тайсон Фьюри.

Финансовая сторона реванша

В СМИ появлялась информация, что общий гонорар за поединок составит 80 млн долларов. Эту сумму боксеры разделят в пропорции 50 на 50 независимо от того, как завершится бой.

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Если для Джошуа это вполне «рабочая» сумма за один поединок, то для Усика это будет рекордный заработок за карьеру. Он будет существенно больше 5−7 млн долларов, которые Александр предположительно получил за победу над Энтони в первом бою.

На кого ставят специалисты в поединке

Несмотря на то, что букмекеры видят фаворитом в реванше украинца, среди авторитетных экспертов немало тех, кто в предстоящем поединке верит именно в британца.

https://twitter.com/MatchroomBoxing/status/1554931360791289856

Так, на победу Энтони ставит его соотечественник и экс-соперник Усика Тони Беллью. Также победу Джошуа видят и другие известные в мире бокса британцы — Дэвид Хэй и Диллиан Уайт. Свое предпочтение Энтони в реванше отдает и генеральный директор промоутерской компании Matchroom Фрэнк Смит.

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Но Александра видят победителем в бою все же куда больше экспертов. Это известный тренер Тедди Атлас, экс-чемпионы мира Костя Цзю, Дионтей Уайлдер, Оскар Де Ла Хойя, Пол Малиньяджи, Тайсон Фьюри, непобежденный британский боксер Джо Джойс и другие.

Что известно о форме боксеров

Промоутер Джошуа Эдди Хирн уже заявил, что его клиент подходит к бою в невероятной форме — как с физической, так и с моральной стороны. По его словам, это позволяет рассчитывать на досрочную победу Энтони. Видео тренировок британца эти слова лишь подтверждают:

В команде Усика намекали, что Александр подходит к бою с рекордным за карьеру весом в 106 кг. Сам же украинец демонстрировал, что в скорости он не потерял, несмотря на такой набор массы:

Надеемся, что Усик докажет это непосредственно и в ринге уже в эту субботу.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Бокс Александр Усик Реванш Энтони Джошуа

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