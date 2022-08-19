Бой Усик — Джошуа. Что нужно знать про реванш боксеров 19 августа, 11:30 Общий гонорар за поединок составит 80 млн долларов (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Уже в субботу, 20 августа, украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик в реванше встретится с британцем Энтони Джошуа. НВ рассказывает все, что нужно знать о главном поединке года в королевском дивизионе.

Место и время начала боя

Изначально для проведения реванша рассматривались два варианта — Ближний Восток и Великобритания. В итоге, предложение шейхов из Саудовской Аравии оказалось настолько привлекательным, что выбор был сделан в пользу города Джидда.

Видео дня

Сам вечер бокса начнется в 20:00 по киевскому времени. В андеркарте главного события состоится семь поединков. Внимание среди них привлекают противостояние украинца Даниэля Лапина со словаком Йозефом Юрко и битва непобежденных супертяжеловесов — китайца Чжан Чжилэя против хорвата Филипа Хрговича.

Непосредственно Усик и Джошуа в ринг выйдут ориентировочно в 00:00 по киевскому времени. На кону в бою будут стоять не только титулы WBA (Super), IBF, WBO и IBO, которыми владеет украинец, но и пояс по версии The Ring, который вакантным оставил британец Тайсон Фьюри.

Финансовая сторона реванша

В СМИ появлялась информация, что общий гонорар за поединок составит 80 млн долларов. Эту сумму боксеры разделят в пропорции 50 на 50 независимо от того, как завершится бой.

Если для Джошуа это вполне «рабочая» сумма за один поединок, то для Усика это будет рекордный заработок за карьеру. Он будет существенно больше 5−7 млн долларов, которые Александр предположительно получил за победу над Энтони в первом бою.

На кого ставят специалисты в поединке

Несмотря на то, что букмекеры видят фаворитом в реванше украинца, среди авторитетных экспертов немало тех, кто в предстоящем поединке верит именно в британца.

Так, на победу Энтони ставит его соотечественник и экс-соперник Усика Тони Беллью. Также победу Джошуа видят и другие известные в мире бокса британцы — Дэвид Хэй и Диллиан Уайт. Свое предпочтение Энтони в реванше отдает и генеральный директор промоутерской компании Matchroom Фрэнк Смит.

Но Александра видят победителем в бою все же куда больше экспертов. Это известный тренер Тедди Атлас, экс-чемпионы мира Костя Цзю, Дионтей Уайлдер, Оскар Де Ла Хойя, Пол Малиньяджи, Тайсон Фьюри, непобежденный британский боксер Джо Джойс и другие.

Что известно о форме боксеров

Промоутер Джошуа Эдди Хирн уже заявил, что его клиент подходит к бою в невероятной форме — как с физической, так и с моральной стороны. По его словам, это позволяет рассчитывать на досрочную победу Энтони. Видео тренировок британца эти слова лишь подтверждают:

В команде Усика намекали, что Александр подходит к бою с рекордным за карьеру весом в 106 кг. Сам же украинец демонстрировал, что в скорости он не потерял, несмотря на такой набор массы:



Надеемся, что Усик докажет это непосредственно и в ринге уже в эту субботу.



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