Непобедимый топ: стал известен боксер, который подерется с Усиком вместо Фьюри 30 июня, 23:30 Филип Хргович (Фото:instagram.com/filip_hrgovic)

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик близок к тому, чтобы провести поединок против обязательного претендента Филипа Хрговича.

Промоутер хорватского боксера Эдди Хирн заявил, что его клиент заменит Тайсона Фьюри в бою в Саудовской Аравии, если тот откажется.

«Отказ Фьюри от боя с Усиком не повлияет на нас, ведь Энтони Джошуа все равно подерется с Деонтеем Уайлдером в декабре. Сегодня и завтра у меня назначены встречи по поводу закрытия сделки с представителями Саудовской Аравии, прилетавшими в Лондон. Я верю, что представители Уайлдера тоже здесь, чтобы заключить сделку.

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На заднем фоне у нас бой Джошуа 12 августа, но мы наверняка хотим устроить поединок с Уайлдером.

Бой Усик — Фьюри не имеет к нему никакого отношения. Если они не устроят этот поединок, то Усик подерется в этом карде с нашим парнем, Филипом Хрговичем. Так что мы расскажем вам, что произойдет в ближайшие 48 часов", — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.



Отметим, что на счету хорватского боксера 15 боев на профессиональном уровне, в которых он всегда побеждал (12 раз нокаутом).

Ранее сообщалось, что бой Усик — Фьюри перенесен на более поздний срок.