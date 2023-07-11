«Пусть идет в задницу»: Усик жестко раскритиковал Фьюри

11 июля, 16:12
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский чемпион считает, что «Цыганский король» ведет себя неприлично, когда ставит различные условия по поводу поединка.

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«Было много болтовни со стороны Фьюри, много неопределенности и нахождения каких-то непонятных факторов: матч-реванш, дальше 70 на 30, потом еще что-то, еще что-то. Я понимаю так: если мы хотим боксировать друг с другом, то нам просто нужно подписать контракт, и все.

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Если он действительно такой невероятный, как говорит, он может просто выйти, подписать со мной контракт — неважно, 50 на 50 или нет — и побить меня.

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Пусть он это сделает, если он такой крутой. Пусть подпишет контракт, выйдет и побьет меня, если он действительно такой крутой. Я готов. Но сейчас мы не будем про него говорить. Пусть он идет в задницу", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что промоутер назвал новую дату потенциального боя Усик — Фьюри.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри

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