«Пусть идет в задницу»: Усик жестко раскритиковал Фьюри 11 июля, 16:12 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Украинский чемпион считает, что «Цыганский король» ведет себя неприлично, когда ставит различные условия по поводу поединка.

«Было много болтовни со стороны Фьюри, много неопределенности и нахождения каких-то непонятных факторов: матч-реванш, дальше 70 на 30, потом еще что-то, еще что-то. Я понимаю так: если мы хотим боксировать друг с другом, то нам просто нужно подписать контракт, и все.

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Если он действительно такой невероятный, как говорит, он может просто выйти, подписать со мной контракт — неважно, 50 на 50 или нет — и побить меня.

Пусть он это сделает, если он такой крутой. Пусть подпишет контракт, выйдет и побьет меня, если он действительно такой крутой. Я готов. Но сейчас мы не будем про него говорить. Пусть он идет в задницу", — сказал Усик в интервью YouTube-каналу iFL TV.



Ранее сообщалось, что промоутер назвал новую дату потенциального боя Усик — Фьюри.