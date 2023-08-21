Хитромудрий план. Усик шокировал признанием о победе над Чисорой
Александр Усик и Дерек Чисора (Фото:Matchroom Boxing)
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20−0, 13 КО) поделился воспоминаниями о бое с Дереком Чисорой (34−13, 23 КО).
Украинский чемпион заявил, что своим незрачным выступлением он заманивал Энтони Джошуа, чтобы получить титульный поединок.
«Пусть люди смотрят поединок с Дереком Чисорой и думают так, как они думают.
Заманивал ли я Джошуа? Да, это правда", — приводит слова Усика Frank Warren’s Queensberry Promotions.
Напомним, в 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что украинец неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша.