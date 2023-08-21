Хитромудрий план. Усик шокировал признанием о победе над Чисорой 21 августа, 22:27 Александр Усик и Дерек Чисора (Фото:Matchroom Boxing)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20−0, 13 КО) поделился воспоминаниями о бое с Дереком Чисорой (34−13, 23 КО).

Украинский чемпион заявил, что своим незрачным выступлением он заманивал Энтони Джошуа, чтобы получить титульный поединок.

«Пусть люди смотрят поединок с Дереком Чисорой и думают так, как они думают.

Видео дня

Заманивал ли я Джошуа? Да, это правда", — приводит слова Усика Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Напомним, в 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинец неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша.