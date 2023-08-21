Хитромудрий план. Усик шокировал признанием о победе над Чисорой

21 августа, 22:27
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Александр Усик и Дерек Чисора (Фото:Matchroom Boxing)

Александр Усик и Дерек Чисора (Фото:Matchroom Boxing)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20−0, 13 КО) поделился воспоминаниями о бое с Дереком Чисорой (34−13, 23 КО).

Украинский чемпион заявил, что своим незрачным выступлением он заманивал Энтони Джошуа, чтобы получить титульный поединок.

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«Пусть люди смотрят поединок с Дереком Чисорой и думают так, как они думают.

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Заманивал ли я Джошуа? Да, это правда", — приводит слова Усика Frank Warren’s Queensberry Promotions.

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Напомним, в 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что украинец неожиданно заступился за Джошуа, который сорвался на него после реванша.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Дерек Чисора

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