«Пойду в президенты». Усик ошарашил болельщиков громким заявлением
Следующий бой Усик проведет против Дюбуа 26 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)
Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами на будущее.
В комментарии Seconds Out Усик заявил, что после завершения карьеры планирует баллотироваться в президенты Украины.
«Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Следует ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — сказал Усик.
Сообщалось, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.
Усик также заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.