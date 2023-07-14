«Пойду в президенты». Усик ошарашил болельщиков громким заявлением 14 июля, 14:33 Следующий бой Усик проведет против Дюбуа 26 августа (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поделился планами на будущее.

В комментарии Seconds Out Усик заявил, что после завершения карьеры планирует баллотироваться в президенты Украины.

«Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Следует ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила», — сказал Усик.

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Сообщалось, что свой следующий бой Александр Усик проведет 26 августа против Даниэля Дюбуа.

Усик также заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

