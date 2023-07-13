Бой на центральной арене Европы. Усик вызвал на поединок Макрегора

13 июля, 22:00
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик заявил о желании провести поединок с чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Спортсмен отреагировал на официальный анонс боя между чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Читайте также:
Усик кардинально сменил имидж перед боем с Дюбуа — фото

Усик, последовав примеру британца, захотел организовать поединок с Макгрегором.

Видео дня

«Я видел, что Макгрегор сейчас набрал много веса. Эй, Конор, устроим с тобой драку на Уэмбли», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Напомним, Усик проведет поединок с Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец зачитал патриотический рэп на битве взглядов с британцем.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Конор Макгрегор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X