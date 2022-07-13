Стало известно, сколько денег удалось собрать на организованном Усиком благотворительном аукционе для Украины 13 июля, 17:32 Александр Усик после начала войны создал благотворительный фонд Usyk Foundation (Фото:usykfoundation.org)

Стало известно, сколько денег для Украины удалось собрать на благотворительном аукционе в Лондоне, организатором которого был украинский боксер Александр Усик.

В своем Telegram-канале Усик сообщил, что на эксклюзивном вечере сбора средств в City Social London собрать 97 273,70 фунтов, что чуть больше 115 тысяч евро.

"Спасибо большое Джейсону Атертону, Ирхи Атертон, Тому Селлерсу, Тому Китчину, Юрию Ковриженко, Тому Брауну, Ольге Цибитовской, благотворительному фонду BGV и всем, кто поддержал мероприятие.



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Все вырученные средства пойдут в Usyk Foundation & With Ukraine. Борьба на светлой стороне», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Александр Усик вместе со своей командой создал благотворительный фонд Usyk Foundation, целью которого является помощь украинцам, которые пострадали в результате российского вторжения, и воинам ВСУ.

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