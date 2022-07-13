Стало известно, сколько денег удалось собрать на организованном Усиком благотворительном аукционе для Украины

13 июля, 17:32
Александр Усик после начала войны создал благотворительный фонд Usyk Foundation (Фото:usykfoundation.org)

Александр Усик после начала войны создал благотворительный фонд Usyk Foundation (Фото:usykfoundation.org)

Стало известно, сколько денег для Украины удалось собрать на благотворительном аукционе в Лондоне, организатором которого был украинский боксер Александр Усик.

В своем Telegram-канале Усик сообщил, что на эксклюзивном вечере сбора средств в City Social London собрать 97 273,70 фунтов, что чуть больше 115 тысяч евро.

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"Спасибо большое Джейсону Атертону, Ирхи Атертон, Тому Селлерсу, Тому Китчину, Юрию Ковриженко, Тому Брауну, Ольге Цибитовской, благотворительному фонду BGV и всем, кто поддержал мероприятие.

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Все вырученные средства пойдут в Usyk Foundation & With Ukraine. Борьба на светлой стороне», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Александр Усик вместе со своей командой создал благотворительный фонд Usyk Foundation, целью которого является помощь украинцам, которые пострадали в результате российского вторжения, и воинам ВСУ.

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Теги:   Бокс Александр Усик

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