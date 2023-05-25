«Он меня очень боится». Потенциальный соперник Усика назвал украинца трусом 25 мая, 11:02 Уайлдер готов выйти на ринг против Усика (Фото:Деонтей Уайлдер via Instagram)

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался возможный бой против украинского чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам Уайлдера, он с радостью хотел бы сойтись в ринге с Усиком, однако украинец избегает боя с ним, сообщает ESNEWS.

«Я обеими руками за этот бой, но он немного боится. Даже не немного, а очень боится. Я в этому деле, поэтому много знаю. Я готов принять этот бой в любой момент в любом месте», — сказал Уайлдер.

Видео дня

Также американский боксер раскритиковал Тайсона Фьюри за слишком большие финансовые требования, из-за чего сорвался его бой с Усиком.

«Я не ставлю странных условий, как Фьюри и не требую слишком многого. Каждый из нас должен помочь другому зарабатывать на хлеб. Не нужно завышать свою стоимость и делать подобное дерьмо, потому что все мы рискуем своей жизнью», — добавил Уайлдер.

Ранее сообщалось, что после срыва боя Усика и Фьюри в команде Уайлдера выразили готовность провести бой с украинцем.

Позже тренер Уайлдера Малик Скотт заявил, что его подопечный нокаутирует Усика до шестого раунда.

