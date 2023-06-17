«Он его уложит»: Бывший соперник Усика назвал самого опасного оппонента для украинца 17 июня, 18:50 Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бывший соперник объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Дерек Чисора заявил, что экс-обладатель пояса в дивизионе Деонтей Уайлдер является самым сложным боксером для украинца.

Британский боец считает, что украинец правильно опасается американского панчера.

Чисора предсказывает, что Уайлдер нокаутирует Усика.

«Да, Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его уложит», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Напомним, промоутер Тайсона Фьюри жестко наехал на Усика.