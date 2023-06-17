«Он его уложит»: Бывший соперник Усика назвал самого опасного оппонента для украинца

17 июня, 18:50
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Бывший соперник объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Дерек Чисора заявил, что экс-обладатель пояса в дивизионе Деонтей Уайлдер является самым сложным боксером для украинца.

Британский боец считает, что украинец правильно опасается американского панчера.

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Чисора предсказывает, что Уайлдер нокаутирует Усика.

«Да, Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его уложит», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Напомним, промоутер Тайсона Фьюри жестко наехал на Усика.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик

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