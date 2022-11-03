«Идет большая стратегия». Усик рассказал о сильных сторонах Фьюри 3 ноября, 18:10 Александр Усик, промоутер Боб Арум и Тайсон Фьюри (Фото:Mirror Fighting via Twitter)

Украинский чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александр Усик рассказал о сильных сторонах обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри.

О своем потенциальном сопернике уроженец Крыма высказался в интервью телеканалу ESPN, которое было опубликовано на YouTube-канале Top Rank Boxing.

«Фьюри — опасен. Он — большой, хитер, опасен. Сейчас я не могу сказать, что знаю о нем, потому что он это услышит. В настоящее время идет большая стратегия.

Видео дня

Я хочу с ним боксировать, и нам нужно объединить пояса. Я думаю, что это будет в новом году — конец февраля или начало марта", — сказал Александр.

После победы Усика над британцем Энтони Джошуа в реванше ожидалось, что он проведет бой с Фьюри, но Тайсон заявил, что его следующим соперником станет не украинец, поскольку тот не планирует драться в этом году.



Впоследствии стало известно, что 3 декабря обладатель пояса WBC встретится в ринге со своим соотечественником Дереком Чисорой.