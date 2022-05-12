«Бой был дерьмовым». Усик прокомментировал победу Фьюри над Уайтом

12 мая, 09:57
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Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик прокомментировал победу обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри над своим соотечественником Диллианом Уайтом, сообщает The Sun.

Слова непобежденного крымчанина передал его менеджер Эгис Климас: «Я спросил Усика о его впечатлении от боя. Он сказал: «Бой был дерьмовым, но нокаут хорош».

Также Климас поделился своими мыслями о поединке Фьюри и Уайта. Он отметил, что его не впечатлило выступление Тайсона.

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По словам Эгиса, у него есть много вопросов как к победителю боя, так и к проигравшему боксеру, так как оба выглядели неуклюже.

Кроме того, менеджер рассказал, что Усик уже восстанавливается после пережитого психологического стресса из-за войны и начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.

Сообщалось, что в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Усик оказался на втором месте.

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Теги:   Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

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