«Бой был дерьмовым». Усик прокомментировал победу Фьюри над Уайтом
Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик прокомментировал победу обладателя пояса WBC британца Тайсона Фьюри над своим соотечественником Диллианом Уайтом, сообщает The Sun.
Слова непобежденного крымчанина передал его менеджер Эгис Климас: «Я спросил Усика о его впечатлении от боя. Он сказал: «Бой был дерьмовым, но нокаут хорош».
Также Климас поделился своими мыслями о поединке Фьюри и Уайта. Он отметил, что его не впечатлило выступление Тайсона.
По словам Эгиса, у него есть много вопросов как к победителю боя, так и к проигравшему боксеру, так как оба выглядели неуклюже.
Кроме того, менеджер рассказал, что Усик уже восстанавливается после пережитого психологического стресса из-за войны и начал подготовку к реваншу против британца Энтони Джошуа.
Сообщалось, что в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Усик оказался на втором месте.
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