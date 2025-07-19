Легендарный американский спортсмен Майк Тайсон считает себя лучшим за всю историю бокса.

Об этом он рассказал во время подкаста с легендой баскетбола Шакилом О’Нилом.

«Я. И это не эгоизм. Есть статистика. Спросите у всего мира», — сказал Тайсон.

Отметим, что Железный Майк является бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории (1987−1990). Чемпион мира по версиям WBC (1986−1990, 1996), WBA (1987−1990, 1996), IBF (1987−1990), The Ring (1988−1990). Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Был самым высокооплачиваемым боксером в истории, пока его не опередил Флойд Мейвезер.

Реклама

На профессиональном ринге Майк Тайсон провел 59 боев — 50 побед (44 нокаутом), 7 поражений, 2 боя признаны несостоявшимися.

Летом прошлого года 59-летний Тайсон вернулся на ринг, но проиграл американскому блогеру Джейку Полу.

Кстати, сегодня, 19 июля, состоится главный поединок года в хевивейте. На стадион Уэмбли за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе проведут бой Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию поединка.