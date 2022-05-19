«Задавал себе этот вопрос много раз». Владимир Кличко рассказал, какое бы сообщение передал Путину 19 мая, 11:04 Цей матеріал також доступний українською Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored рассказал, какое бы сообщение он передал президенту России Владимиру Путину.

«Какой у меня есть месседж для Путина? Я задавал себе этот вопрос много раз. Нет определенных слов, которые могут повлиять на Путина, его жизнь или мнение, чтобы остановить эту войну. Как можно убедить сумасшедшего?

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Нечего говорить, потому что все, что идет с российской стороны — ложь. Они говорили, что ни на кого не будут нападать, никуда не будут врываться, но это произошло. Подобное было многократно", — сказал бывший боксер.

По словам Кличко, пока Путин и российские чиновники будут делать заявления, все будет точно наоборот. Он отметил, что поэтому и не видит смысла и причин общаться с руководством РФ.

Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию, устроившую геноцид украинского народа.

Позже бывший чемпион мира восхитился героизмом защитников Мариуполя.

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