«Задавал себе этот вопрос много раз». Владимир Кличко рассказал, какое бы сообщение передал Путину

19 мая, 11:04
Цей матеріал також доступний українською
Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию (Фото:Владимир Кличко via Instagram)

Легенда мирового бокса украинец Владимир Кличко в интервью YouTube-каналу Piers Morgan Uncensored рассказал, какое бы сообщение он передал президенту России Владимиру Путину.

«Какой у меня есть месседж для Путина? Я задавал себе этот вопрос много раз. Нет определенных слов, которые могут повлиять на Путина, его жизнь или мнение, чтобы остановить эту войну. Как можно убедить сумасшедшего?

Видео дня

Нечего говорить, потому что все, что идет с российской стороны — ложь. Они говорили, что ни на кого не будут нападать, никуда не будут врываться, но это произошло. Подобное было многократно", — сказал бывший боксер.

Читайте также:
«Спорт — это часть моей жизни». Владимир Кличко намекнул на возможное возвращение в бокс

По словам Кличко, пока Путин и российские чиновники будут делать заявления, все будет точно наоборот. Он отметил, что поэтому и не видит смысла и причин общаться с руководством РФ.

Ранее Владимир Кличко призвал мир остановить Россию, устроившую геноцид украинского народа.

Позже бывший чемпион мира восхитился героизмом защитников Мариуполя.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Евгений Нещерет

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Владимир Кличко Бокс

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X