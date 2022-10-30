Непобежденный внук легендарного Али одержал победу в андеркарте боя Ломаченко — видео 30 октября, 11:18 Нико Али Волш еще не проиграл ни одного боя (Фото:Нико Али Волш via Instagram)

Нико Али Волш, внук легенды мирового бокса Мохаммеда Али, в андеркарте поединка Ломаченко — Ортис одержал седьмую победу в карьере.

Американец встретился в ринге против своего земляка Билли Вагнера. Боксеры провели все запланированные 6 раундов, по итогам которых внук Али одержал победу единогласным решением судей, хотя был близок, чтобы отправить соперника в нокаут.

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Это уже седьмая победа Нико Али Волша на профессиональном ринге и вторая по очкам. Остальные пять боев он выиграл нокаутом.

Ранее сообщалось, что на аукционе в США за 6,18 млн долларов продали чемпионский пояс легендарного боксера Мохаммеда Али, который он завоевал в 1974 году за победу над Джорджем Форманом.