Непобежденный внук легендарного Али одержал победу в андеркарте боя Ломаченко — видео

30 октября, 11:18
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Нико Али Волш еще не проиграл ни одного боя (Фото:Нико Али Волш via Instagram)

Нико Али Волш еще не проиграл ни одного боя (Фото:Нико Али Волш via Instagram)

Нико Али Волш, внук легенды мирового бокса Мохаммеда Али, в андеркарте поединка Ломаченко — Ортис одержал седьмую победу в карьере.

Американец встретился в ринге против своего земляка Билли Вагнера. Боксеры провели все запланированные 6 раундов, по итогам которых внук Али одержал победу единогласным решением судей, хотя был близок, чтобы отправить соперника в нокаут.

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Это уже седьмая победа Нико Али Волша на профессиональном ринге и вторая по очкам. Остальные пять боев он выиграл нокаутом.

https://twitter.com/trboxing/status/1586519615949021184

Ранее сообщалось, что на аукционе в США за 6,18 млн долларов продали чемпионский пояс легендарного боксера Мохаммеда Али, который он завоевал в 1974 году за победу над Джорджем Форманом.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Мохаммед Али

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