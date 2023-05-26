Завершит карьеру? Промоутер ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Ломаченко 26 мая, 15:43 Ломаченко проиграл Хейни по очкам (Фото:Высший ранг)

Промоутер Боб Арум ответил на вопрос о возможном завершении карьеры украинского боксера Василия Ломаченко после поражения от американца Девина Хейни.

Арум заверил, что несмотря на поражение Ломаченко не собирается уходить на «пенсию», сообщает Boxing Social.

Более того, промоутер уверен, что украинского боксера в будущем ждет топ-поединок.

Видео дня

«Увидим ли мы Ломаченко в еще одном большом бою? Да, безусловно. Василий выступает с нами со своего первого боя в профессионалах. Я не только обожаю его как бойца, но мы также стали друзьями с ним и его отцом. Они приятные люди, и с ним отнюдь не покончено», — заявил Арум.



Ранее экс-чемпион мира Пол Малиньяджи заявил, что Ломаченко после поражения от Хейни стоит завершить карьеру.

