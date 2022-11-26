«Больно на это смотреть». Жена Усика показала условия, в которых находятся украинские военные — фото 26 ноября, 23:41 К посту жена боксера добавила два смайлика (Фото:Екатерина Усик via Instagram)

Жена украинского чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring Александра Усика Екатерина показала условия, в которых находятся украинские военные на передовой.

Избранница обладателя пяти поясов опубликовала в сторис Instagram фото, на котором один из защитников страны стоял в грязи в окопе.

В комментарии к снимку Екатерина написала: «Больно смотреть на эти условия. Ценим каждого и благодарим».

Видео дня

К посту жена боксера добавила два смайлика — в виде разрывающегося сердца и сложенных друг к другу ладоней.

Фото: Екатерина Усик via Instagram

Ранее Екатерина жестко высказалась о россиянах.

Перед этим жена Усика отреагировала на массированный ракетный обстрел Россией Украины.