Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 10 сентября

10 сентября, 11:02
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Болельщики сборной Нидерландов (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Болельщики сборной Нидерландов (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

В воскресенье, 10 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут девять поединков.

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ГРУППА В

21:45. Греция — Гибралтар

21:45. Ирландия — Нидерланды

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА Е

19:00. Фареры — Молдова

21:45. Албания — Польша

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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ГРУППА G

19:00. Черногория — Болгария

21:45. Литва — Сербия

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

ГРУППА Н

Видео дня

16:00. Казахстан — Северная Ирландия

19:00. Финляндия — Дания

21:45. Сан-Марино — Словения

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Евро-2024

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