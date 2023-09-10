Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 10 сентября
Болельщики сборной Нидерландов (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
В воскресенье, 10 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут девять поединков.
ГРУППА В
21:45. Греция — Гибралтар
21:45. Ирландия — Нидерланды
ГРУППА Е
19:00. Фареры — Молдова
21:45. Албания — Польша
ГРУППА G
19:00. Черногория — Болгария
21:45. Литва — Сербия
ГРУППА Н
16:00. Казахстан — Северная Ирландия
19:00. Финляндия — Дания
21:45. Сан-Марино — Словения
Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024.