Евро-2024: результаты и видеообзоры отборочных матчей 10 сентября 10 сентября, 11:02 Болельщики сборной Нидерландов (Фото:REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

В воскресенье, 10 сентября, в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года пройдут девять поединков.



ГРУППА В

21:45. Греция — Гибралтар

21:45. Ирландия — Нидерланды

Фото: flashscore.ua

ГРУППА Е

19:00. Фареры — Молдова

21:45. Албания — Польша

Фото: flashscore.ua

ГРУППА G

19:00. Черногория — Болгария

21:45. Литва — Сербия

Фото: flashscore.ua

ГРУППА Н

Видео дня

16:00. Казахстан — Северная Ирландия

19:00. Финляндия — Дания

21:45. Сан-Марино — Словения

Фото: flashscore.ua

Напомним, что сборная Украины сыграла вничью с Англией в отборе на Евро-2024.