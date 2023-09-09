Украина сенсационно отобрала очки у Англии в отборе Евро-2024 9 сентября, 20:52 Украина сыграла вничью с Англией (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В рамках пятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Англии.

Английская сборная доминировала на поле с первых минут встречи, постоянно угрожая воротам Георгия Бущана. Несмотря на активность соперника, подопечные Сергея Реброва выдержали давление и сами пошли вперед.

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На 26-й минуте украинцы сумели организовать быструю атаку, которая завершилась голом. Конопля прострелил в штрафную, где Зинченко грамотно пробил по воротам.

За несколько минут до конца первого тайма англичане восстановили паритет. Кейн забросил на Уокера, а тот реализовал выход один в один.

Во втором тайме команды создали несколько моментов, нас выручила перекладина, но голов больше зрители не увидели.

Таким образом, главный арбитр встречи зафиксировал ничейный результат.

Украина — Англия — 1:1

Голы: Зинченко, 26 — Уокер, 41

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В следующем матче Украина сыграет с Италией (12 сентября), а Англия проведет товарищеский матч с Шотландией (12 сентября).

Отметим, на нашем сайте доступно видео голов и обзор матча Украина — Англия.

Ранее сообщалось, что игрок «карликовой» сборной отметился невероятным выстрелом в отборе Евро-2024.