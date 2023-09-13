Выигрывал Евро с Роналду. Польша официально уволила тренера после провала в отборе Евро-2024 13 сентября, 19:14 Фернандо Сантуш (Фото:REUTERS/Florion Goga)

Фернандо Сантуш покинул национальную команду Польши.

Польский футбольный союз сообщил о том, то португальский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов в квалификации чемпионата Европы-2024.

«Несмотря на то, что мы прекращаем сотрудничество, я благодарен за то, что возглавлял сборную Польши. Желаю всего наилучшего Польше и ее народу, который меня так хорошо принял», — заявил Сантуш.

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Перед увольнением тренера польская сборная проиграла Албании (0:2). После 5 сыгранных матчей Польша идет на предпоследней строчке в группе, имея шесть очков.

Напомним, в 2016 году Фернандо Сантуш выигрывал чемпионат Европы в сборной Португалии.

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