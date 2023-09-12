Впечатляющий результат. Сборная Португалии по футболу одержала самую крупную победу в своей истории — видео 12 сентября, 10:01 Португалия демонстрирует впечатляющий результат (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Сборная Португалии разгромила Люксембург со счетом 9:0 в матче отбора Евро 2024, одержав самую крупную победу в своей истории.

Португалия, в заявке которой отсутствовал Криштиану Роналду, уже в первом тайме забила Люксембургу четыре гола, а во второй половине встречи отправила в ворота соперника еще пять мячей.

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Это самая крупная победа в истории национальной команды. Ранее португальцы трижды выигрывали со счетом 8:0.

Примечательно, что для Люксембурга это повторение крупнейшего поражения. Ранее сборная дважды проигрывала Англии со счетом 0:9.

Португалия набрала максимальные 18 очков в шести сыгранных матчах и уверенно лидирует в своей группе.

Ранее сборная Украины сенсационно сыграла вничью против Англии в отборочном матче на Евро-2024.

