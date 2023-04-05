Беларусь остается в Европе. Как УЕФА наказал друзей Путина за войну в Украине 5 апреля, 20:39 Белорусы играют в отборе на Евро-2024 (Фото:REUTERS/George Calin)

Сегодня состоялся конгресс УЕФА, на котором глава организации Александер Чеферин еще раз подтвердил отстранение России от всех континентальных турниров.

Но вот сборную Беларуси УЕФА решил не исключать из квалификации чемпионата Европы-2024.

Читайте также: Президента УЕФА переизбрали на новый срок

Единственное наказание для Беларуси — это лишение страны женского чемпионата Европы в возрастной категории до 19 лет. Чеферин заявил, что во всех других аспектах происходит мониторинг ситуации, пишет Sportschau.

Видео дня

Не для кого ни секрет, что Беларусь активно поддерживает режим Путина в войне против Украины. Но это не стало важным аргументом для УЕФА.

Ранее около сотни представителей Европарламента в своем обращении к футбольным инстанциям отмечали, что сам факт участия сборной Беларуси в турнире под эгидой УЕФА будет использован Александром Лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что он хорошо принят в международном сообществе.

Сборная Беларуси уже сыграла два матча в квалификации Евро-2024 — проиграли Швейцарии (0:5) и Румынии (1:2).

Ранее мы писали, что сборную Украины в отборе на Евро-2024 может возглавить самый экстравагантный тренер мира.