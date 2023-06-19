Сборная Украины в матче с двумя пенальти обыграла Мальту в отборе на Евро-2024 19 июня, 21:01 Сборная Украины (Фото:УАФ)

В рамках четвертого тура квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Украины сумела обыграть национальную команду Мальты.

С первых минут встречи подопечные Сергея Реброва владели инициативой и даже удалось забить — Цыганков поразил ворота соперника в компенсированное время, однако перед этим у Ваната был зафиксирован офсайд.

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Вторая половина встречи началась с того, что Украина получила право на пенальти, который был назначен за игру рукой. Ярмоленко не сумел переиграть вратаря, отправив мяч в перекладину.

В средине второго тайма «желто-синие» получили право на второе пенальти. Жан Борг грубо сыграл в штрафной, в результате чего было зафиксировано нарушение. Цыганков не подвел свою команду, точно пробив с пенальти.

Концовка поединка вышла напряженной, но счет больше не изменился. Сборная Украины одержала важную победу в квалификации.

Украина — Мальта 1:0

Гол: Цыганков, 72 (пен.)

На 56 минуте Ярмоленко не реализовал пенальти (перекладина)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В следующем туре сборная Украины сыграет с Англией (9 сентября), а Мальта — с Северной Македонией (12 сентября).

Отметим, на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча Украина — Мальта.

Напомним, в прошлом туре сборная Украины чудом вырвала победу в матче с Северной Македонией.