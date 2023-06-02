Судьба не определена: Игрок сборной Украины может покинуть Динамо

2 июня, 23:35
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Александр Караваев (Фото:ФК Динамо)

Александр Караваев (Фото:ФК Динамо)

Защитник сборной Украины Александр Караваев близок к тому, чтобы покинуть Динамо Киев.

Как сообщает Sport Arena, руководство киевского клуба не спешит продлевать соглашение с 31-летним игроком.

По информации источника, Динамо хочет оптимизировать зарплатную ведомость, а также сделать ставку на молодых игроков.

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На данный момент неизвестно, вписывается ли Караваев в будущее киевлян. Действующий контракт Александра с клубом истекает летом текущего года.

В текущем сезоне Караваев провел 29 матчей за Динамо во всех турнирах, в которых забил три гола и выполнил четыре голевые передачи.

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В турнирной таблице Динамо идет на четвертом месте. В последнем туре команда сыграет против Металлист 1925 (4 июня).

Ранее сообщалось, что два футболиста Динамо на фоне ракетных атак покинули Украину до завершения сезона.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Александр Караваев

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