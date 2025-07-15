Реал установил трансферную стоимость Лунина, которого не устраивает ситуация в клубе — СМИ

15 июля, 16:11
Андрей Лунин (Фото: instagram.com/lunin_andrey)

Андрей Лунин (Фото: instagram.com/lunin_andrey)

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб, сообщает Grada3.

По данным источника, украинец уже дал понять клубу, что хочет получать больше игрового времени и быть важной частью команды. Впрочем, окончательного решения он пока не принял и остается открытым к обоим сценариям — остаться или покинуть клуб.

Реал оставляет решение этого вопроса за самим игроком. При этом клуб уже определил ориентировочную сумму, за которую готов продать вратаря, если поступит соответствующее предложение, а украинец решит уйти — около 20 миллионов евро. Цена, вместе с высокой зарплатой Лунина, усложняет переговоры с потенциальными покупателями.

Украинцем интересуются несколько испанских клубов — в частности Реал Овьедо, где Лунин уже играл в сезоне 2019/20. Однако Овьедо рассматривает только аренду с частичной оплатой зарплаты, а такой вариант Реал отвергает.

Ранее сообщалось, что Лунин попал в сферу интересов Вильярреала.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Андрей Лунин ФК Реал Мадрид Сборная Украины Футбол Трансферы

