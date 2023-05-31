Чемпионская команда: Голкипер сборной Украины может перебраться в экзотическую лигу 31 мая, 17:00 Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин заинтересовал шотландский Селтик.

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на TheCelticBhoys.com, 24-летний игрок попал в сферу интересов шотландского клуба.

Руководство Селтика разочаровано нынешним голкипером Джо Хартом. В списке потенциальных альтернатив оказался Лунин.

Видео дня

Действующее соглашение украинца с Реалом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Андрей провел 12 матчей за Реал во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что по итогам сезона-2022/23 Селтик выиграл чемпионат Шотландии.

Ранее сообщалось, что Лунин настроен покинуть «сливочных», ведь ему надоело быть дублером Куртуа.