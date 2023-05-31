Лунин покинет королевский клуб. Украинцу надоело быть дублером Куртуа — СМИ

31 мая, 08:40
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Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Андрей Лунин (Фото:ФК «Реал)

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим будущим и покинет стан «сливочных» летом. Недавно завирусилось видео, на котором игрок ловко действует с мячом на тренировке.

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Об этом сообщает Marca.

По информации источника, вратарь сборной Украины разуверился в возможности выиграть конкуренцию у бельгийца Тибо Куртуа и стать первым номером команды. Поэтому Лунин принял решение искать новый клуб, который гарантирует ему постоянную игровую практику.

Видео дня

Мадридский Реал был готов к такому развитию событий и уже нашел замену украинцу. Давид Сориа из Хетафе, который 30 июня получит статус свободного агента, заменит Лунина в роли второго голкипера клуба.

«Сливочные» хотят заработать на трансфере Андрея, поэтому вариант с арендой — мало вероятен.

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Напоминаем, что Лунин перебрался в мадридский Реал летом 2018-го, за все время сыграл 17 матчей, в которых пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось, что Реал не будет продавать Лунина, если приобретет Беллингема из дортмундской Боруссии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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