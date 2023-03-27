«Это не футбол». Легендарный тренер раскритиковал сборную Украины за матч с Англией 27 марта, 15:30 Сабо не понравилась игра сборной Украины (Фото:ТК Футбол)

Экс-наставник киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал поражение национальной команды от Англии (0:2) в отборе на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

По словам Сабо, сборная Украины продемонстрировала слабую игру, не показав ничего в атаке, сообщает 1927.kiev.ua.

Экс-тренер добавил, что лучше проиграть с большим счетом, но при этом играть в атакующий футбол.

Видео дня

"У нас атаки вообще никакой нет. Абсолютно – нет ударов по воротам, ничего. Это самая слабая игра нашей сборной. Так играть нельзя. Для меня это не футбол.

Пусть критикуют меня, как хотят, но я считаю, что это не тот футбол, который нужен национальной сборной", — сказал Сабо.

Сообщалось, что Михаил Мудрик стал самым плохим игроком матча Англия — Украина по версии портала Whoscored.