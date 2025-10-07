Чемпиону мира вместе с двухлетней дочерью пришлось убегать от медведя — жена футболиста сняла видео

7 октября, 08:06
Анхель Корреа встретился с медведем (Фото: instagram.com/angelcorrea32)

Анхель Корреа встретился с медведем (Фото: instagram.com/angelcorrea32)

Бывший футболист мадридского Атлетико Анхель Корреа попал в неприятный инцидент в Мексике.

30-летний нападающий, который летом стал игроком Тигрес, отправился на прогулку с двухлетней дочерью на руках, когда на улице на их пути оказался черный медведь.

Корреа решил быстро оттуда уходить, однако затем понял, что медведь, похоже, не собирается нападать.

Анхель остановился и повернулся к жене с нервной улыбкой на лице. Девочка же улыбнулась маме, которая опубликовала видео с подписью: «Кто-то приходил к нам в гости» и эмодзи медведя.

https://twitter.com/RaulOrvananos/status/1973968185239216457

Напомним, что Корреа является воспитанником Сан-Лоренсо, большую часть карьеры провел в Атлетико. В составе сборной Аргентины он провел 28 матчей и забил 3 гола, в 2022 году вместе с командой стал чемпионом мира.

Ранее сообщалось, что вице-чемпион мира по футболу разбил Lamborghini за 300 тысяч евро.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Мексика Сборная Аргентины

