30-летний нападающий, который летом стал игроком Тигрес, отправился на прогулку с двухлетней дочерью на руках, когда на улице на их пути оказался черный медведь.

Корреа решил быстро оттуда уходить, однако затем понял, что медведь, похоже, не собирается нападать.

Анхель остановился и повернулся к жене с нервной улыбкой на лице. Девочка же улыбнулась маме, которая опубликовала видео с подписью: «Кто-то приходил к нам в гости» и эмодзи медведя.

Напомним, что Корреа является воспитанником Сан-Лоренсо, большую часть карьеры провел в Атлетико. В составе сборной Аргентины он провел 28 матчей и забил 3 гола, в 2022 году вместе с командой стал чемпионом мира.

