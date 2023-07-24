Арсенал поставил Зинченко ультиматум перед матчем в поддержку Украины 24 июля, 11:48 Александр Зинченко сыграет не более пяти минут (Фото:Reuters/John Sibley)

Лондонский Арсенал выдвинул Александру Зинченко свои условия перед участием футболиста в благотворительном матче Game4Ukraine.

Арсенал позволит Зинченко сыграть в благотворительном матче не более пяти минут, сообщает Now Arsenal.

На следующий день после благотворительного матча, состоится поединок за Суперкубок Англии, в котором Арсенал сыграет против Манчестер Сити, и «канониры» рассчитывают на украинца.

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Лондонский клуб хочет сохранить физическую форму Зинченко, который завершает восстановление от травмы икроножной мышцы.

Благотворительный матч Game4Ukraine состоится 5 августа на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. В поединке сыграют команды Александра Зинченко и Андрея Шевченко.

Средства, собранные на матче, пойдут на восстановление объектов и инфраструктуры Украины, пострадавших от российского вторжения.

Ранее Зинченко призвал мировых лидеров передать Украине самолеты F16.