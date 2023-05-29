Зашквар дня: Арсенал Зинченко поздравил россиянина с днем рождения — видео
Андрей Аршавин (Фото:ФК Арсенал)
Лондонский Арсенал поздравил бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина с днем рождения.
Пресс-служба опубликовала пост в Twitter, в котором оставила послание для гражданина страны-агрессора.
Представители клуба добавили видео его покера в ворота Ливерпуля и подписали запись: «Желаем прекрасного дня, Андрей».
Отметим, что в составе Арсенала выступает украинский защитник Александр Зинченко.
Ранее сообщалось, что украинский игрок забавно потроллил капитана лондонской команды.