Зашквар дня: Арсенал Зинченко поздравил россиянина с днем рождения — видео 29 мая, 16:43 Андрей Аршавин (Фото:ФК Арсенал)

Лондонский Арсенал поздравил бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина с днем рождения.

Пресс-служба опубликовала пост в Twitter, в котором оставила послание для гражданина страны-агрессора.

Представители клуба добавили видео его покера в ворота Ливерпуля и подписали запись: «Желаем прекрасного дня, Андрей».

Видео дня

Wishing you a great day, Andrey 🥳 pic.twitter.com/80cOZEa4G1 — Arsenal (@Arsenal) May 29, 2023

Отметим, что в составе Арсенала выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Ранее сообщалось, что украинский игрок забавно потроллил капитана лондонской команды.