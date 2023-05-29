Зашквар дня: Арсенал Зинченко поздравил россиянина с днем рождения — видео

29 мая, 16:43
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Андрей Аршавин (Фото:ФК Арсенал)

Андрей Аршавин (Фото:ФК Арсенал)

Лондонский Арсенал поздравил бывшего игрока команды россиянина Андрея Аршавина с днем рождения.

Пресс-служба опубликовала пост в Twitter, в котором оставила послание для гражданина страны-агрессора.

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Представители клуба добавили видео его покера в ворота Ливерпуля и подписали запись: «Желаем прекрасного дня, Андрей».

Видео дня

Отметим, что в составе Арсенала выступает украинский защитник Александр Зинченко.

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Ранее сообщалось, что украинский игрок забавно потроллил капитана лондонской команды.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон)

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