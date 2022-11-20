Официально. Лучший футболист мира не сыграет на ЧМ-2022

20 ноября, 12:08
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Бензема травмировался на тренировке (Фото:fff.fr)

Бензема травмировался на тренировке (Фото:fff.fr)

Обладатель Золотого мяча-2022 нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионат мира по футболу в Катаре из-за травмы.

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Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции.

Причиной стала травма квадрицепса левого бедра, которую Бензема получил на тренировке национальной команды. На восстановление форварду понадобится три недели.

Видео дня

https://twitter.com/equipedefrance/status/1594095235067482113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1594095235067482113%7Ctwgr%5E9422d139142051358c8b51509ede372b68e3a5dc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.tribuna.com%2Fuk%2Ffootball%2F1000000026324-benzema-propustit-chm2022-izza-travmy-le-parisien%2F
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После вердикта врачей Бензема обратился к болельщикам.

«В своей жизни я никогда не сдавался, но сегодня я должен думать о команде, как я всегда делал. Поэтому разум подсказывает мне, что я должен уступить свое место кому-то другому, кто может помочь нашей команде провести хороший чемпионат мира. Спасибо за все ваши слова поддержки», — написал Бензема в Instagram

По информации СМИ, вместо травмированного Бензема в заявку сборной Франции на ЧМ-2022 будет включен форвард Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль.

Ранее сборная Франции объявила состав на чемпионате мира в Катаре.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Карим Бензема ФК Реал Мадрид ЧМ-2022 Сборная Франции

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