Действующие чемпионы мира назвали состав на мундиаль в Катаре 10 ноября, 10:53 Франция — чемпион мира 2018 года (Фото:Футбольная федерация Франции via Instagram)

Сборная Франции объявила заявку команды на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Главный тренер действующих чемпионов мира Дидье Дешам внес в заявку команды 25 футболистов, сообщает федерация футбола Франции.

В заявку команды не попали звездные полузащитники Нголо Канте и Поль Погба.

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Кроме них вне состава оказались еще 10 игроков, которые становились чемпионами мира в 2018 году: Корентин Толиссо, Томас Лемар, Блез Матюиди, Стивен Нзонзи, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Самуэль Умтити и Флориан Товен.

Заявка сборной Франции:

Вратари: Альфонс Ареола (Вест Хэм), Уго Льорис (Тоттенхэм), Стив Манданда (Ренн)

Защитники: Лукас Эрнандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (все - Бавария), Тео Эрнандес (Милан), Преснель Кимпэмбе (ПСЖ), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жюль Кунде (Барселона), Уильям Салиба (Арсенал), Рафаэль Варан (Манчестер Юнайтед)

Полузащитники: Эдуарду Камавинга, Орельен Чуамэни (оба - Реал), Юссуф Фофана (Монако), Маттео Гендузи, Жордан Верету (оба - Олимпик), Адриан Рабьо (Ювентус)

Нападающие: Карим Бензема (Реал), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (Барселона), Оливье Жиру (Милан), Антуан Гризманн (Атлетико), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Кристофер Нкунку (Лейпциг)

На групповом этапе ЧМ-2022 Франция сыграет против Австралии, Дании и Туниса.

Ранее составы на ЧМ-2022 объявили Бразилия и Хорватия.