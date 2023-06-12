Наказание за фанатов: клуб игрока сборной Украины не вышел в топ-дивизион из-за технического поражения 12 июня, 20:16 Даниил Игнатенко (Фото:УАФ)

Французский Бордо Даниила Игнатенко не получил путевку в Лигу 1 по итогам скандальной игры.

В рамках 38-го тура Лиги 2 между Бордо и Родезом произошел скандал. В середине первого тайма фанат хозяев выскочил на поле и толкнул группу игроков соперника, которые праздновали гол. Автор гола Люка Буадес жестко ударился головой об газон, после чего его немедленно госпитализировали, а матч остановили.

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Профессиональная футбольная лига Франции провела расследование и объявила вердикт дисциплинарной комиссии.

По итогу расследования были приняты следующие санкции в отношении Бордо:

техническое поражение в матче против Родеза;

закрытие стадиона на 2 матча чемпионата и закрытие южной трибуны еще на 2.

Отметим, что в следующем сезоне Бордо также лишится одного очка сразу на старте соревнования.

Таким образом, в Лигу 1 поднялся второй Метц, а Родез поднялся из зоны вылета.

Ранее сообщалось, что клуб украинца вылетел из высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу.