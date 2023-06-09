Украинский футболист официально перешел в клуб из MLS 9 июня, 22:10 Евгений Чеберко (Фото:УАФ)

Украинский защитник Евгений Чеберко официально перебрался в Коламбус Крю из МЛС.

Стороны заключили соглашение до 2026 года. Контракт начнет действовать с 5 октября.

Последним клубом украинца был Осиек из Хорватии. Чеберко выступал за команду с 2021 года, с момента которого провел 58 матчей.

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Напомним, ранее 25-летний защитник играл за Зарю, Днепр и ЛАСК.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир УПЛ продлил контракт с Днепром-1.