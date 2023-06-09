Украинский футболист официально перешел в клуб из MLS

9 июня, 22:10
Поделиться:
Евгений Чеберко (Фото:УАФ)

Евгений Чеберко (Фото:УАФ)

Украинский защитник Евгений Чеберко официально перебрался в Коламбус Крю из МЛС.

Стороны заключили соглашение до 2026 года. Контракт начнет действовать с 5 октября.

Читайте также:
Шахтер подаст в суд на английский гранд, который намерен бесплатно переманить игрока
https://twitter.com/ColumbusCrew/status/1667196139198717954

Последним клубом украинца был Осиек из Хорватии. Чеберко выступал за команду с 2021 года, с момента которого провел 58 матчей.

Видео дня

Читайте также:
Будет играть с украинцем: Лионель Месси официально назвал свой новый клуб

Напомним, ранее 25-летний защитник играл за Зарю, Днепр и ЛАСК.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир УПЛ продлил контракт с Днепром-1.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X