Украинский футболист официально перешел в клуб из MLS
Евгений Чеберко (Фото:УАФ)
Украинский защитник Евгений Чеберко официально перебрался в Коламбус Крю из МЛС.
Стороны заключили соглашение до 2026 года. Контракт начнет действовать с 5 октября.
Последним клубом украинца был Осиек из Хорватии. Чеберко выступал за команду с 2021 года, с момента которого провел 58 матчей.
Напомним, ранее 25-летний защитник играл за Зарю, Днепр и ЛАСК.
Ранее сообщалось, что лучший бомбардир УПЛ продлил контракт с Днепром-1.