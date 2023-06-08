Шахтер подаст в суд на английский гранд, который намерен бесплатно переманить игрока 8 июня, 20:05 Манор Соломон (Фото:ФК Шахтер)

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин жестко высказался по поводу возможного перехода вингера команды Манора Соломона в Тоттенхэм.

Руководитель донецкой команды сообщил, что клуб хочет вернуть 23-летнего игрока.

«Я связался с Соломоном и его агентом и пригласил его обратно в наш клуб. Я сказал: «Ты можешь сыграть все игры в Лиге чемпионов, ты будешь в стартовом составе, но он не хочет переходить, и я считаю, что Соломон останется в Англии».

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Палкин заявил, что Шахтер не позволит Тоттенхэму бесплатно заполучить футболиста.

«Не знаю, куда он перейдет. Если он перейдет в Тоттенхэм, то мы разберемся с ними в суде по этому делу.

Вы можете себе представить, мы платим за него большие деньги, а «Тоттенхэм» в итоге получает его бесплатно? Это несправедливо по отношению к нашему клубу. Мы точно пойдем в суд и будем защищать себя", — приводит слова Палкина ESPN.

Напомним, что Соломон прошлым летом приостановил контракт с горняками и перешел в аренду в Фулхэм. ФИФА еще на год разрешила футболистам в одностороннем порядке приостанавливать контракты из-за войны.

Действующее соглашение израильтянина с Шахтером истекает в декабре 2023 года.

В текущем сезоне Манор провел 23 матча за Фулхэм во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Ранее в СМИ появилась информация, что донецкий Шахтер уволил главного тренера клуба Игоря Йовичевича.

Напомним, бывшему футболисту Шахтера грозит тюремное заключение.