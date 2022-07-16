Челси объявил об еще одном громком трансфере за 40 млн евро
Кулибали подписал с Челси четырехлетний контракт (Фото:ФК Челси)
Лондонский Челси официально объявил о трансфере центрального защитника итальянского Наполи Калиду Кулибали.
31-летний сенегальский футболист подписал с Челси контракт на четыре года, сообщает официальный сайт лондонского клуба.
По информации Transfermarkt, Челси заплатил за Кулибали 40 млн евро, два из которых предусмотрены в качестве бонуса.
Следует отметить, что ранее Челси покинули сразу два центральных защитника Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, которые перешли в Реал и Барселону соответственно.
Ранее Челси объявил о переходе в свою команду звездного футболиста Манчестер Сити Рахима Стерлинга, который обошелся «синим» почти в 60 млн евро.
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