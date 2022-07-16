Арсенал и Манчестер Сити договорились о трансфере Зинченко — журналист
Трансфер Зинченко может обойтись Арсеналу примерно в 35 млн евро (Фото:ФК Манчестер Сити via Facebook)
Защитник сборной Украины Александр Зинченко перейдет из Манчестер Сити в лондонский Арсенал, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации Романо, Арсенал и Манчестер Сити достигли принципиальной устной договоренности по переходу Зинченко.
За переход украинца лондонский клуб заплатит около 35 млн евро. Сейчас обсуждаются персональные условия игрока.
Сообщается, что зарплата и срок действия контракта — ключевой шаг для успешного завершения сделки.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов отпустить Зинченко в другой клуб после подписания защитника Брайтона Марка Кукурельи.
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