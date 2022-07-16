Арсенал и Манчестер Сити договорились о трансфере Зинченко — журналист

16 июля, 14:36
Трансфер Зинченко может обойтись Арсеналу примерно в 35 млн евро (Фото:ФК Манчестер Сити via Facebook)

Трансфер Зинченко может обойтись Арсеналу примерно в 35 млн евро (Фото:ФК Манчестер Сити via Facebook)

Защитник сборной Украины Александр Зинченко перейдет из Манчестер Сити в лондонский Арсенал, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации Романо, Арсенал и Манчестер Сити достигли принципиальной устной договоренности по переходу Зинченко.

За переход украинца лондонский клуб заплатит около 35 млн евро. Сейчас обсуждаются персональные условия игрока.

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Сообщается, что зарплата и срок действия контракта — ключевой шаг для успешного завершения сделки.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1548201264261079040

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов отпустить Зинченко в другой клуб после подписания защитника Брайтона Марка Кукурельи.

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Теги:   Футбол Трансферы Манчестер Сити Арсенал (Лондон) Сборная Украины Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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